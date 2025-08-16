କୃମି ଔଷଧ ନେଉଥିଲେ, ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ପଶିଗଲା ବୋତଲ, ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ପରେ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା…

କୃମି ଔଷଧ ନେଉଥିଲେ, ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ପଶିଗଲା ବୋତଲ, ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ପରେ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା…
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୌଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଯୁବକଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା।
ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମଳଦ୍ୱାରର କୃମି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବୋତଲ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରି ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଦଳ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁବକଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦଳ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ବିନା ସଫଳତାର ସହ ବୋତଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।