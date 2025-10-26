ଏହି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ‘ଛଟ୍’, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ପୂଜା ବିଧି, କାହିଁକି ମହିଳାମାନେ ଲଗାନ୍ତି ନାକ ଯାଏଁ ସିନ୍ଦୁର
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛଟ୍ ପର୍ବ । ଏହି ପର୍ବ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେପାଳର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଛଟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାରେ ଛଟି ମା ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଛଟ୍ ପର୍ବର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ।
ଛଟ୍ ପର୍ବ: ଛଟର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ‘ନହେ ଖୈ’ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଘର ସଫା କରିବା, ତା’ପରେ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦିନସାରା ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ।ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦିନସାରା ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏହାକୁ ଖାର୍ନା କୁହାଯାଏ ।
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଛଟ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରସାଦ, ଚାଉଳ ଲଡୁ ଏବଂ ଫଳ ଭାବରେ ଠେକୁଆ ( ମିଠା)ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ସୁପ୍ ଏକ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇରେ ସଜାଯାଏ ଏବଂ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଲା ସପ୍ତମୀରେ ବଢୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ଵ: ତେବେ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ମହିଳାମାନେ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନେ ଏହିଭଳି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ କାରଣ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହାସହିତ ପୂଜାରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ମହିଳାମାନେ ଛଟ୍ ପୂଜା ଅବସରରେ ମଥାରୁ ନାକ ଯାଏଁ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଥାନ୍ତି ।
ସୁହାଗର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର । ପତିଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନାର ସୂଚକ । ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ ପତିଙ୍କର ଆୟୁ ସେତିକି ବଢିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଛଟପୂଜା ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ମଥାରୁ ନାକ ଯାଏଁ ଲମ୍ବାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ।