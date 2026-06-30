ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସାଇକୋ କିଲର୍‌ର ଆତଙ୍କ: ୩ ମାସରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମଦରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଲା, କୁକୁର ଉପରେ କରୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ

ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସାଇକୋ କିଲର୍‌ର ଆତଙ୍କ: ୩ ମାସରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମଦରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଲା

By Jyotirmayee Das

Psycho Killer in Chhattisgarh: ଛତିଶଗଡ଼ର ବଲୌଦାବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ତଥା ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜଣେ ସାଇକୋ କିଲର୍ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ।

ପ୍ରକୃତରେ, ବିଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ଥିଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ କବର ଖୋଳି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପୂରା ମାମଲାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତ କଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅଡୁଆ, ‘ଏଫ୍‌ଏଟିଏଫ୍ ଗ୍ରେ…

ସଞ୍ଜୁ ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଟି-୨୦…

ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଥିଲା ମୂଷା ମରା ବିଷ

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମସହାୟ ଜାୟସୱାଲ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ରାମସହାୟ ଉପରେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ।

ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଦୋକାନରେ ମୂଷା ହୋଇଥିବା ବାହାନା କରି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ‘ସୁହାଗା’ (ଏକ ପ୍ରକାରର ତୀବ୍ର ବିଷ) ମାଗିଥିଲା ।

ଏହି ବିଷକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଦରେ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ।

ବିବାଦର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ନେଲା ଜୀବନ

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଇକୋ କିଲର୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ପୋଷା କୁକୁର ଉପରେ କରିଥିଲା । ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି ବିଷକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ହତ୍ୟା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗାଳିଗୁଲଜ, ପାରସ୍ପରିକ ବିବାଦ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖିବାର ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହିଭଳି ନରବଳି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଳାଜାଦୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି ଏବଂ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନର ଅଡୁଆ, ‘ଏଫ୍‌ଏଟିଏଫ୍ ଗ୍ରେ…

ସଞ୍ଜୁ ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଟି-୨୦…

ଦେଶର କେଉଁ ଜେଲରେ ମିଳେ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ…

ବିବାଦରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି,…

1 of 28,609