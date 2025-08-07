ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର, ଏଣିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ନେଇ ନୋ ଟେନ୍‌ସନ୍‌

ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂର ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚିନ୍ତା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଲଗାତାର ନୂଆ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଛାର ବ୍ଲକରେ କିମ୍ବା ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ହେବ ଗେରୁଆ,…

Post Officeର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ, 21 ବର୍ଷ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବିହାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ହେବ ଗେରୁଆ,…

Post Officeର ସୁପରହିଟ୍ ସ୍କିମ, 21 ବର୍ଷ…

ଅଙ୍ଗଦାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଲା…

ସ୍ୱିପ ସଟ୍ ଖେଳି କାହିିଁକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ରିଷଭ…

1 of 28,140