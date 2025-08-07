ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର, ଏଣିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ନେଇ ନୋ ଟେନ୍ସନ୍
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂର ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚିନ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଲଗାତାର ନୂଆ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଛାର ବ୍ଲକରେ କିମ୍ବା ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।
शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निदेश दिया है कि अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त…
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବିହାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ।