ଓଡିଶା, ବଙ୍ଗଳା ନା ତାମିଲନାଡୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି ଦରମା? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଭାରତରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା କ’ଣ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ? ନା ଆସାମ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ଦରମା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ପଦବୀ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମାନ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା ଏହାର ବିପରୀତ।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୬୪(୫) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
ବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମାରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ତୁଳନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ₹୨.୧୦ ଲକ୍ଷ (୨୧୦,୦୦୦INR) ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ତୁଳନାରେ, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ₹୨.୦୫ ଲକ୍ଷ (୨୦୦,୦୦୦ INR) ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।
ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ସୁବିଧା ଅଧିକ: କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦରମା ସାମଗ୍ରିକ ସୁବିଧାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା, କଡ଼ା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏହି ପ୍ୟାକେଜକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ₹୨ ଲକ୍ଷ (ପ୍ରାୟ ₹୨୦୦,୦୦୦) ଦରମା ପାଉଥିବାବେଳେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ₹୪୦୦,୦୦୦ (ପ୍ରାୟ ₹୪୦୦,୦୦୦) ଅତିକ୍ରମ କରେ।
ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବିଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା, ଏବଂ କେରଳ ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରମା ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତୁଳନାରେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଖା ପାଖି ୩ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।