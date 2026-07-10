ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲିମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସରକାର
ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ସରକାର ମୁସଲିମ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
Tamil Nadu Muslim Reservation : ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୁସଲିମ (BCM) ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ (BC), ଅତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ (MBC), ବିମୁକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ (DNC) କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ରୁ ମୁସଲିମ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ୩.୫% ମୁସଲିମ କୋଟାର ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କଣ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପିଟିସନ୍ (SLP) ରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବେଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ। ସଂରକ୍ଷଣର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପଛୁଆପଣକୁ ଦୂର କରିବା, ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ।”
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଥିଲା?
ଏହି ସମଗ୍ର ବିବାଦ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ରେ ତତ୍କାଳୀନ DMK ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନାଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ସମାଜର ୭ଟି ଅଧିସୂଚିତ ପଛୁଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ୨୦୨୪ ଆଦେଶକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜାତିର ଲାଭ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ମୂଳ ଆବେଦନକାରୀ ସମୀର ଅହମ୍ମଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ୍ୟାଭିଏଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣି କୌଣସି ଏକତରଫା ଆଦେଶ ଜାରି ନ ହେଉ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁସଲିମ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଛୁଆ ଜାତି କୋଟାରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବା ଉଚିତ୍ କି ନାହିଁ।