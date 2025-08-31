Big Breaking: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, 7 ଏନଏସି ହେଲା ମ୍ଯୁନିସିପାଲିଟି, 16 ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା…

Big Breaking: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, 7 ଏନଏସି ହେଲା ମ୍ଯୁନିସିପାଲିଟି, 16 ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା…
ତାହାସହ 16 ଟି ନୂଆ ଏନଏସିର ନାମ ମଧ୍ଯ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 7 ଟି ଏନଏସିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାହାସହ 16 ଟି ନୂଆ ଏନଏସିର ନାମ ମଧ୍ଯ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ୭ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକା, ଛତ୍ରପୁର ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପୋଲସରା ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୧୬ ନୂଆ NAC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଲୋଇସିଂହା, ସୋହେଲା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଗଁଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶୀପୁର, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ।