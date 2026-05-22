ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ପନିର ଖାଇ ଆଇସିୟୁରେ ପିଲା ! ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପନିର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଣବତ୍ତା
Jabalpur Paneer Food Poisoning: ଜବଲପୁରର ଡୁମନା ସ୍ଥିତ ଟ୍ରିପଲ ଆଇଟିଏମ୍ (IIITM) ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଏନସିସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲା ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପନିରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ପନିର ଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କିମ୍ବା ନକଲି ପନିର ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମିଶ୍ରିତ (Adulterated) ପନିରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ପନିର ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନକଲି କିମ୍ବା ଆନାଲଗ୍ ପନିର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଛି ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ
itclabs ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପନିର ଭଳି ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସଲି ପନିର ବଦଳରେ ନକଲି କିମ୍ବା ଆନାଲଗ୍ ପନିର ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ନକଲି ପନିରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ବନସ୍ପତି ଘିଅ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କ୍ଷୀର, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ।
ଘରେ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ନକଲି ପନିରର ଚିହ୍ନଟ ଯଦି ପନିରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରେ ତାହା ରବର ଭଳି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ନକଲି ହୋଇପାରେ। ଅସଲି ପନିର ହାଲୁକା ମୁଲାୟମ ଏବଂ ଦାନାଦାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କି ନକଲି ପନିର ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଲାଗେ। ଆୟୋଡିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପନିର ଉପରେ ଆୟୋଡିନ୍ ପକାଇଲେ ଯଦି ଏହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ମିଶାଯାଇଛି। ଅସଲି ପନିରରୁ କ୍ଷୀର ଭଳି ହାଲୁକା ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ନକଲି ପନିରରୁ ତେଲିଆ କିମ୍ବା କେମିକାଲ୍ ଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସିପାରେ।
ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କି? ନକଲି ପନିର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖରାପ ହେବା, ମେଦବହୁଳତା, ଲିଭର ଏବଂ କିଡନୀ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର ସେବନ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବାହାରୁ ପନିର କିଣିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।