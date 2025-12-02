ଜାଣନ୍ତିକି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ, ଏହାର ଆକଳନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଦୂର କରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ।
ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ: ଜାତୀୟ ତଥ୍ୟ ବାଲ୍ୟବିବାହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୧୯-୨୧ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ୫ ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶତକଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ୨୦-୨୪ ବର୍ଷ ବୟସର ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହ ୧୮ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।
ବିହାର: ବିହାରରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହାର ପ୍ରାୟ୪୦%। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ବାଲ୍ୟବିବାହର ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ: ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟବିବାହର ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନୀତି ଏବଂ ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ: ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାୟ ୩୬ ନିୟୁତ ସହିତ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କରିଥାଏ।
କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ: ଭାରତରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଥା ସହିତ ଅଧିକ ଜଡିତ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଏହା ସହିତ, ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହାର ଅନ୍ୟ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି।
ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ସୀମିତ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାରେ ଅବଦାନ ରଖେ।