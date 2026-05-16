୯୦ ଫୁଟ ବୋରୱେଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା ଶିଶୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସେନା
ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ଶିଶୁକୁ ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF), ଏସଡିଆରଏଫ (SDRF) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ମିଳିତ ଅପରେସନ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବର ହୋସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ କୋମଳମତି ଶିଶୁକୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଠିନ ଅପରେସନ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଶୁଟି ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବାହାରେ ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଶୁଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ହୋସିଆରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚକ ସାୱାନା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶିଶୁଟି ଏକ ୩୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଫୁଟ ତଳେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହୋସିଆରପୁର ସାଂସଦ ରାଜ କୁମାର ଚବ୍ବେୱାଲ, ପଞ୍ଜାବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବଜୋତ ସିଂ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏସଏସପି (SSP) ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF), ଏସଡିଆରଏଫ (SDRF), ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ।
ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବୋରୱେଲ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ୪ଟି ଜେସିବି (JCB) ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳିବା କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। NDRF କର୍ମଚାରୀ, SDRF ଦଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ (NGO) ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିଶୁଟି ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପହଞଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶେଷରେ ଶିଶୁକୁ ବୋରୱେଲରୁ ବାହାରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ବୋରୱେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କଥା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିବା ପରେ ଏହି ସାରା ଅପରେସନରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।