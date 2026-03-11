ଲାଗି ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ଵର, ହାଲିଆ ହେବା ସହ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ
Signs Of Cancer In A Child: ପିଲାଦିନେ ହେଉଥିବା କର୍କଟ ଅନ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ତୁଳନାରେ ସାଧାରଣତଃ ସାମାନ୍ୟତମ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ପରି ବିରଳ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୭୫,୦୦୦ ଶିଶୁ ଏହି କର୍କଟରେ ପୀଡିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ଏବଂ ଲିମ୍ଫୋମା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସମୟୋଚିତ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ, ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି।
କ’ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ?
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜ୍ୱର, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାକୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଏ। ସଠିକ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ସୀମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯଦି ପିତାମାତା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ।
କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବେକ, କାଖ କିମ୍ବା ପେଟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଫୁଲା, ବାରମ୍ବାର ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ମାଢିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, କିମ୍ବା ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଲାଲ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ସତର୍କୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଲଗାତାର ଜ୍ୱର, ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥକ୍କାପଣ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଜନ ହ୍ରାସ, କିମ୍ବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ମଧ୍ୟ ସତର୍କୀକରଣ ଲକ୍ଷଣ। ହାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପିଲାକୁ ରାତିରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସହିତ ବାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳନ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଫୁଲା, କିମ୍ବା ଫିକା ମୁହଁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଆଖିରେ ଧଳା ଚମକ ଏକ ବିରଳ ଆଖି ଟ୍ୟୁମରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍କଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ?
ଲ୍ୟୁକେମିଆ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୱର, ଥକ୍କା, ଫିକାପଣ ଏବଂ ସହଜ କ୍ଷତ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ। ଲିମ୍ଫୋମା ବେକ କିମ୍ବା କାଖରେ କଠିନ, ବଢ଼ୁଥିବା ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଟ୍ୟୁମର ସକାଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କଠିନ ଟ୍ୟୁମର ପେଟରେ ଫୁଲା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଯଦି ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଜାରି ରହେ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଇମେଜିଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।