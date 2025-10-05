ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ମାଗଣାରେ ହେବ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟଙ୍କାଟିଏ

ଏଣିକି ଫ୍ରିରେ ହେବ ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଫ୍ରି ରେ ହେବ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟଙ୍କାଟିଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଏନେଇ ଶନିବାର ଘୋଷଣା ସୂଚନା କରିଛି

ସୂଚନାନୂସାରେ, ଆଧାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ (MBU) ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

UIDAI କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬୦ ନିୟୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ବୟସରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ, ଆଇରିସ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଧାରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିୟମଗୁଡିକ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା ଏବଂ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ।

ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।

୧୫-୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଅପଡେଟ୍ ୫-୭ ଏବଂ ୧୫-୧୭ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି MBU ପାଇଁ ୧୨୫ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା।

ଏବେ UIDAI ୫-୧୭ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ MBUକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାରକୁ ସହଜରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହଜ କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ: UIDAI ପିତାମାତା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ DBT ଯୋଜନା ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବା ସହଜ କରିବ।

ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଆଧାର ସେବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।

