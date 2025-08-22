ନା Horlicks ନା Complan! ପିଲାଙ୍କ ସକାଳ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ, ବହି ଧରୁନଥିବା ପିଲା ବସି ପଢ଼ିବ ପାଠ

ନା Horlicks ନା Complan! ପିଲାଙ୍କ ସକାଳ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ, ବହି ଧରୁନଥିବା ପିଲା ବସି ପଢ଼ିବ ପାଠ
ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ପାଠରେ ଲାଗିବ ମନ । ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ହେବ ବିକାଶ । ଦୂର ହେବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଚିନ୍ତା ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାରଣ।
ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆକୁ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜଳଖିଆ କେବଳ ଶକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଏହି ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ଶସ୍ୟ
ଓଟ୍ସକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଓଟ୍ସକୁ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ମହୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର କରିପାରିବେ।
ଅଣ୍ଡା
ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କୋଲାଇନରେ ଭରପୂର ଥାଏ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ବିଶେଷକରି କୋଲାଇନ୍ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ଆମଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦେବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ବାଦାମ
ବାଦାମ, ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଏବଂ ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ବାଦାମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବା ଦକ୍ଷତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଦହି
ଦହିରେ ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଖିଆଯାଏ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଷ୍ଟର ହୋଇଯାଏ।
କ୍ଷୀର
କ୍ଷୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ସ୍ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।