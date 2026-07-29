ମହାକାଶରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁଗାର ପାହାଡ଼: ଗଦା ହୋଇଛି ୬୦,୦୦୦ ଟନ କପଡ଼ା

ମହାକାଶରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁଗାର ପାହାଡ଼: ଗଦା ହୋଇଛି ୬୦,୦୦୦ ଟନ କପଡ଼ା
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫ୍ୟାଶନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି
ଅଟାକାମା: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ହେଉଛି ଚିଲି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଚିଲିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତମ୍ବା ଓ ଲିଥିୟମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୪ ଶତାଂଶ ତମ୍ବା ଚିଲିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତମ୍ବା ଅଟାକାମା ମରୁଭୂମିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମରୁଭୂମି ଏବେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ‘ଲୁଗାର ପାହାଡ଼’। ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟନ୍ ଲୁଗା ସେଠାରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ଲୁଗାର ପାହାଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ମହାକାଶରୁ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ଫ୍ୟାଶନ ବଢ଼ାଉଛି ସମସ୍ୟା: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫ୍ୟାଶନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ କପଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜ୍ୟର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଚୀନର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଦାମରେ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କପଡ଼ାର ବଡ଼ ଅଂଶ ଚିଲିର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଆଲ୍ଟୋ ହୋସ୍ପିସିଓ ସହରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ମରୁଭୂମିର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏହି କପଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ର ଆକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।
ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ୬୦ ହଜାର ଟନ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଜୋତା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲାନଯାଇଥିବା ନୂଆ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ବିଶାଳ ବର୍ଜ୍ୟ ସ୍ତୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ଏହି ପରିବେଶ ସଙ୍କଟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
ଅଟାକାମା ମରୁଭୂମିକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହି କପଡ଼ା?: ଚିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ କପଡ଼ା ଆମଦାନି କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ହୋଇଉଠିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟନ୍ ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପଡ଼ା ଚିଲିର ଉତ୍ତର ବନ୍ଦର ଇକିକେକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କପଡ଼ା ୟୁରୋପ୍, ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଯାଉଛି।
ଇକିକେର ଫ୍ରି-ଟ୍ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେକେଣ୍ଡ-ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ରହିଛି ସେଠାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପୋଷାକ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି।
ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା କପଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହି କପଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର ପୋଷାକ ଓ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାଶନ୍ର କପଡ଼ାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଟାକାମା ମରୁଭୂମିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲ୍ଟୋ ହୋସ୍ପିସିଓ ଆଖପାଖରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୁରୁଣା କପଡ଼ାର ଭଣ୍ଡାର ଜମି ରହିଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଏହି ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରିବେଶବିଦ୍ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିଲି ସରକାର ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି କପଡ଼ାର ପାହାଡ଼ର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ?: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ କପା, ପଲିଏଷ୍ଟର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ପୋଷାକ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶରେ ରହିପାରେ। ପବନ ବୋହିଲେ ଏହାର ତନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମରୁଭୂମିରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ସୂର୍ୟ୍ୟକିରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି କପଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅଟାକାମା ମରୁଭୂମିରେ ବର୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ହେବାରୁ ଏହି କପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ।