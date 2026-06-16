ଚୀନ୍ରେ ଭୂକମ୍ପ; ୪୦ ମିନିଟ୍ରେ ୮ ଝଟକା, ତୀବ୍ରତା ୬.୩
ଚୀନର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, କିଙ୍ଘାଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର କିଙ୍ଘାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭୂକମ୍ପର ୮ଟି ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକାର ତୀବ୍ରତା ୬.୩ ମାଗ୍ନିଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୪ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଚୀନର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, କିଙ୍ଘାଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ରେ ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରାଜଧାନୀ ଶିୟାଙ୍ଗଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୬୭ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିକଟସ୍ଥ କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସରକାର ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ୨ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ୧୦ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ହତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
କିଙ୍ଘାଇ ପ୍ରାନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତିବ୍ଦତୀୟ ମାଳଭୂମି କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାହାକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଜଟିଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନାଯାଏ। କିଙ୍ଘାଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରେସିଆନ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଭୂକମ୍ପୀୟ ଗତିବିଧି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାକ୍ ଭୂକମ୍ପର ୮ଟି ବଡ଼ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଚୀନର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଜାପାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା
ସେପଟେ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନର ଇବାରାକି ପ୍ରାନ୍ତରେ ୫.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୪୬ ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।