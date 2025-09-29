China-USA Tussle: ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା; ମିଶାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ବିଗୁଣା କଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା

ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା . ମିଶାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ବିଗୁଣା କଲା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ । ସେପଟେ ବିଶ୍ବାବ୍ୟାପୀ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହାର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଦେଶର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ 12ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କିମ୍ବା ଚାରିଗୁଣିତ କରିବାକୁ କହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଣନୈତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ପେଣ୍ଟାଗନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଉପ-ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଷ୍ଟିଭ୍ ଫାଇନବର୍ଗ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ 6, 18 ଏବଂ 24 ମାସରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିମାଣକୁ 2.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଫୋକସରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର

ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେଥିରେ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର, ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ମିସାଇଲ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମିସାଇଲ୍-6, ପ୍ରିସିଜନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ୍ ଏୟାର-ସଫେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅଫ୍ ମିସାଇଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷକରି ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ପାଇଁ, ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2,000 ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଗୁଣ।

ଚୀନର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି

ଏହି ସମୟରେ, ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଟିମୋନି ଭଳି ରଣନୈତିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଗଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣରେ ଆଣ୍ଟିମୋନି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା

ଚୀନ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାକୁ ଗାଲିୟମ୍, ଜର୍ମାନିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମୋନି ରପ୍ତାନି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଣ୍ଟାଗନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଚୀନର କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଖଣିଜ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

