China Flying Car: ଚୀନର ବଡ଼ କମାଲ! ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଡ଼ନ୍ତା କାରର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମିଳିଲା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର
ବେଜିଂ: ଚୀନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉଡ଼ନ୍ତା କାରର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି କାର ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନିର୍ମାତା Xpeng ର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ Xpeng Aerohat, ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ‘ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ’ କାରଖାନାରେ ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପରିବହନର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।
କାରଟି ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନର ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଗୁଆଙ୍ଗଝୋଉ ହୁଆଙ୍ଗପୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 120,000 ବର୍ଗମିଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏହାର ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଉଡ଼ନ୍ତା କାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିସାରିଛି। ଏହି ସୁବିଧାଟି ବାର୍ଷିକ 10,000 ଡିଟେଚେବଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷମତା 5,000 ୟୁନିଟ୍। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହାର ପ୍ରକାରର ଯେକୌଣସି କାରଖାନା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଟେସଲା ଏହାର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ Xpeng ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅର୍ଡର
Xpeng କହିଛି ଯେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 5,000 ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ଅର୍ଡର ପାଇଛି, ଏବଂ 2026 ରେ ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚାଇନା ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (CPCA) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 50 ରୁ ଅଧିକ ଚୀନ୍ EV ନିର୍ମାତା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଠ ମାସରେ ବିଦେଶକୁ ମୋଟ 20.1 ଲକ୍ଷ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନ ରପ୍ତାନି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 51 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି
ଆଉ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ, ଆଲେଫ୍ ଏରୋନାଟିକ୍ସ, ସମ୍ପ୍ରତି ଏହାର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଆଲେଫ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସର ସିଇଓ ଜିମ୍ ଡୁଖୋଭନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ 1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିଛି। ଏହି କାରଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ହାଲୁକା ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବ ।