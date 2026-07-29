‘କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ’ ତିଆରି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଲା ଚୀନ
ଚୀନର ବଡ଼ ସଫଳତା! ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଚୀନ। ଏହି ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ଚୀନର "ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସନ୍" ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ।
ସାଂଘାଇ : ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଚୀନ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ତିଆରି କରିଛି।
ଏହି ବିଶାଳ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ର ଓଜନ ୫୮୨ ଟନ୍। ଏହାର ଆକାର ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର “D” ଭଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ ୨୧ ମିଟର ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ୧୨ ମିଟର ରହିଛି।
ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଫିଜିକ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଗନେଟ୍କୁ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହା ଚୀନର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ “ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସନ୍” ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୃଥିବୀରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ବନ୍ ମୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଚୀନ ପ୍ରାୟ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହି ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବଜାତିର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଏକ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ବିନା ପ୍ରାୟ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ।
ଏହି ସଫଳତା ସହ ଚୀନ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।