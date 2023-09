ଚୀନର ନୂଆ ଚାଲ୍! ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ , ୨ ସପ୍ତାହ ଧରି…

ବେଜିଂ : ଚୀନ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲି ଶାଙ୍ଗଫୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେବ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ର୍ସାଜନିକ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି । ଜାପାନରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରହମ୍ ଇମାନୁଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ଏ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going…

— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 8, 2023