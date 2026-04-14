‘ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆସନି ନହେଲେ’ … ଆମେରିକାକୁ ଚୀନର ଚେତାବନୀ; କଥା ନ ମାନିଲେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଆମେରିକା ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା।
ମାରାତ୍ମକ F-35B ଲାଇଟନିଂ II ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ MV-22 ଅସ୍ପ୍ରେ ବିମାନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ହରମୁଜ୍ ଅବରୋଧ ଚୀନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଅବରୋଧ ପରେ, ଚୀନ୍ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଚୀନ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା’ର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରିବା ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଏହା ତା’ର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ।
ଚୀନ୍ ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡଙ୍ଗ୍ ଜୁନ୍, ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇରାନ ସହିତ ତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଚୀନ୍ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଯେ ଇରାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଜଳପଥ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।
“ଆମର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଜଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇରାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି। ଆମେ ସେହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ପାନିସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ରୋବଲ୍ସ ଅବରୋଧ ଧମକକୁ “ଅର୍ଥହୀନ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଜଳପଥ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ ।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା ପରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରଖିପାରେ।
ଇରାନ ଦେଇଥିଲା ଧମକ: ଜବାବରେ, ଇରାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଏଜେନ୍ସି ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଅବରୋଧରେ “ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମେତ ସମଗ୍ର ଇରାନ ଉପକୂଳ” ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଣ-ଇରାନୀ ଘାଟିରୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।