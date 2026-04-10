ଡ୍ରାଗନର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଲଢ଼େଇ ଆଳରେ ତାଇୱାନକୁ ଗିଳିବାକୁ ଚୀନ୍ର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର!
ତାଇୱାନ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ନଜର: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କ’ଣ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ବରଦାନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ୱାଶିଂଟନ୍ (ବ୍ୟୁରୋ): ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଜ୍ଫାୟାର୍ (ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି) ଘୋଷଣା କରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚୀନ୍ ନିଜର ବିଷାକ୍ତ ଦାନ୍ତ ଶାଣିବାରେ ଲାଗିଛି। ‘ଦ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍’ର ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଏବେ ତାଇୱାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଇରାନ ସଙ୍କଟ: ଚୀନ୍ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ? : ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏକ ‘ବରଦାନ’ ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସଙ୍କଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଚୀନ୍ ଚୁପଚାପ୍ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଚୀନ୍ ଭାବୁଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନରେ ଫସିଯାଏ, ତେବେ ତାଇୱାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ପାଖରେ ନା ସମୟ ରହିବ ନା ସମ୍ବଳ।
ତାଇୱାନ ବିରୋଧରେ ଚୀନ୍ର ‘ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର’ ବ୍ଲାକମେଲ୍ : ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଚୀନ୍ର ‘ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ’ ନିକଟରେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଏଥିରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ‘ଡି-କଣ୍ଟାମିନେସନ’ (ବିକିରଣ ମୁକ୍ତ କରିବା) ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରିଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। ଚୀନ୍ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଯଦି ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାହାର ଦେଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଚାଲାକି : ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ’ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଚୀନ୍ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଇୱାନର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିକଟରେ ତାଇୱାନର କୁଓମିନଟାଙ୍ଗ (KMT) ଦଳର ନେତା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଇୱାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଘଣ୍ଟି। ଚୀନ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ତାଇୱାନ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବ। ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେ ପଛାଇବ ନାହିଁ।
ଜଳପଥ ଉପରେ ବିପଦ: ଚୀନ୍ର ‘ହର୍ମୁଜ୍’ କାର୍ଡ : ଇରାନ ଯେଭଳି ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍’ (Strait of Hormuz) ବନ୍ଦ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରଣନୀତି ତାଇୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚୀନ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଇୱାନ ଚାରିପଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଜ୍ଫାୟାର୍ ଇରାନରେ କେତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ଏହି ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ। ଚୀନ୍ର ଏହି ‘ଡ୍ରାଗନ୍’ ରଣନୀତି କେବଳ ତାଇୱାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେରିକାକୁ ଇରାନ ସହ ସିଜ୍ଫାୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଚୀନ୍ର ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଇତିହାସ ଚୀନ୍ର ଏହି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେବେବି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ।