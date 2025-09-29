No Way ! ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ ଅଭିଯୋଗରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ବିରଳ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ବେଜିଂ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଚୀନର ପୂର୍ବତନ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜିଆନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ୩.୮ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜୀବନର ଉପହାର:ଚୀନ୍ ତାର ପୂର୍ବତନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜିଆନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଚୀନ୍‌ର ଜିଲିନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଚାଙ୍ଗଚୁନ୍‌ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବେଆଇନ ଲାଞ୍ଚ ଲାଭକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଜାତୀୟ କୋଷାଗାରରେ ଜମା କରାଯିବ।

୩.୮ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଠକେଇ: କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୭ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ, ଟାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ବଦଳରେ ସେ ୨.୬୮ କୋଟି ୟୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୩.୮ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଜିନହୁଆ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

ଟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବୟାନରେ ଅନୁତାପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପଯୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା।

ବିଚାର ସମୟରେ, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓକିଲ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରସ୍-ଜେଚ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।

୨୦୧୨ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଶାସକ ଚୀନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିସି) ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

