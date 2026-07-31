ଆମେରିକାର ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି ଚୀନ! ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସର ବଡ ଦାବୀ
ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ତାହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୨ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି ।
ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୨ କୋଟି ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ‘ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ (ODNI), NSA, CIA ଏବଂ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଦେଶୀ ନିର୍ବାଚନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ଦଲିଲ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ତାହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ମତଦାତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ କିଣିବା, ଚୋରି କରିବା କିମ୍ବା ସାଇବର ହ୍ୟାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏହି ଭୋଟର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା, ଚୋରି କରିବା କିମ୍ବା ହ୍ୟାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ତତାଲିକାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବା, ଭୋଟଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଅସୁବିଧା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ମତଦାତା, ପ୍ରାର୍ଥୀ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ବାଚନ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ମତଦାତା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଭୋଟଦାନ, ଭୋଟ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଏ।
ଆମେରିକା ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୨ ମସିହାର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରେ ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସାଇବର ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ୱେବସାଇଟରୁ ମତଦାତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି।
ଗୁଇନ୍ଦା ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମତଦାତାଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭୋଟଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମତଦାତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଲାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇପାରେ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ କହିଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, CIA, NSA, FBI ଓ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଭାଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ସାଇବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋପନୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି।