ଭାରତର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ମିଳିଲା ବିରାଟ ସୁନା ଖଣି; ପାଖାପାଖି ୧,୦୦୦ ଟନ୍ ସୁନା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ଏହି ଚମତ୍କାର
ଚୀନ୍ ଜିନଜିଆଙ୍ଗର କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୁନା ଖଣି ଆବିଷ୍କାର କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ଜିନଜିଆଙ୍ଗର କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୁନା ଖଣି ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ୧,୦୦୦ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚୀନ୍ରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
ପୂର୍ବରୁ, ଲିଆଓନିଂ ଏବଂ ହୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୧,୦୦୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ଗଚ୍ଛିତ ଖଣି ମିଳିଥିଲା। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ୮୭ଟି ସୁନା-ବହନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପର ୩୦୦ ମିଟର ସୁନା ଖଣିଯୋଗ୍ୟ।
ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁନା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ କିଛି ଶହ ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ରେ କେବଳ ୩୦୦୦ ଟନ୍ ଅଖଣିତ ସୁନା ଥିଲା, ଯାହା ରୁଷ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମିଳିଥିବା ପରିମାଣର ମାତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଚୀନ୍ର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଚୀନ୍ରେ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୁନା ଅଛି: ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଚୀନ୍ର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକ। ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍ର ମୋଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ୨,୨୭୯.୫୬ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୮୭୬.୧୮ ଟନ୍ ଥିଲା। ଚୀନ୍ର ମୋଟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର କେବଳ ୫% ସୁନା ଅଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ୯.୩% । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଭାରତରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଖଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ପରି ବଡ଼ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଖଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।
ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଖୋଜିବାର କାରଣ କ’ଣ: ଚୀନରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପଛରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଚୀନ୍ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ AI , ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମି-ଭେଦକାରୀ ରାଡାର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଚୀନ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ସୁନା ଖଣି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି।
୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଚୀନ୍ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ରସ୍-ଆକୃତିର ଆଣ୍ଟେନା ସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲିଥିୟମ୍, ୟୁରାନିୟମ୍, ବିରଳ ଧାତୁ, ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ର ବିଶ୍ୱ ଖଣିଜ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ: ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନରେ କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, “ଦି କ୍ଲାସିକ୍ ଅଫ୍ ପର୍ବତମାଳା ଆଣ୍ଡ୍ ସିଜ୍” ଅନୁସାରେ, କୁନଲୁନ୍ କୁ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର।