ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ‘ୱିଫା’, ଉଡ଼ିଗଲେ ଲୋକ… ୧୬୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିଲା ପବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହଙ୍ଗକଙ୍ଗରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ କରିଛି। ‘ୱିଫା’ ପବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ୱିଫା ତାଣ୍ଡବର କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପବନର ବେଗ ୧୬୭ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥିଲା। ପବନ ଝଡ଼ ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି।

ପବନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪୦୦ ବିମାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ ଶହ ଶହ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ପବନର ଝଡ଼ ସହ ମୁସଳଧାର ବର୍ଷା ସହରର ଜନଜୀବନକୁ ଠପ କରିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ, ରେଳ, ବିମାନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

20.07.2025#China#TyphoonWifa hits #HongKong, leaving behind fallen trees and scaffolding, flooding, and forcing more than 200 people to seek shelter. More than 110 mm of rain fell in three hours, and wind gusts exceeded 167 km/h. There are casualties.@Reuters pic.twitter.com/tBztp6jQo7

— Climate Review (@ClimateRe50366) July 20, 2025