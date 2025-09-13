ଅଠାରେ ଯୋଡି ହେବ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼; ୨-୩ ମିନିଟରେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବ ଏହି ‘Super Glue’ !
୨-୩ ମିନିଟରେ ଯୋଡ଼ିହେବ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ , ତେବେ କେମିତି ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ୨-୩ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ‘ସୁପର ଗ୍ଲୁ’ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଠା ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ରୋଗ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଏହି ଅଠା ସହିତ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ, ଏହା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ଅଠାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ।
କିଭଳି ଆସିଲା ଆଇଡ଼ିଆ :ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ଅଠାର ଆବିଷ୍କାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଶାମୁକା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶାମୁକା ଖୋଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଠା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅଠା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପଥରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶାମୁକା ନିଜେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେହି ଅଠା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରନ୍ତି।
ଶାମୁକାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହାଡ଼ ଅଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଚିପଚିପ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଲାଗି ରହିବ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ନାହାଁନ୍ତି। ତା’ପରେ ଏହି ଅଠା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶରୀରର ଚର୍ମ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଏହି ଅଠା ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ।
ଏହାର କିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଶାମୁକା ପଥର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଠା ସହିତ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ? ଯଦିଓ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ବ୍ୟତୀତ ପାଣି ଅଛି, ତଥାପି ଶାମୁକା ପଥର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ସହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଅଠା ସହିତ ଲାଗିପାରିବ?
ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୁପର ଗ୍ଲୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ୧୫୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଗ୍ଲୁ ୨ଶହ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ଲୁ ମାତ୍ର ୨-୩ ମିନିଟରେ ହାଡ଼କୁ ଯୋଡି ଦେଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯାଇ ଚର୍ମ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିପାଇଁ, ଚୀନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ (PCT) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି।