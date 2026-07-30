China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିପରି ବଦଳିଯିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଯୁକ୍ତି?
ଚୀନ୍ ଆକାଶରେ କୌଣସି ନୂଆ ତାରା ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରିଆକ୍ଟର କୁହାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଚୀନ୍ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି କିଛି କରି ଦେଖାଏ, ଯାହା ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ, ଚୀନ୍ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସନ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଚୀନ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା?
ଆଉ ଯଦି ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆମ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ?
ଚୀନ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସନ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ:
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର ଯେ, ଚୀନ୍ ଆକାଶରେ କୌଣସି ନୂଆ ତାରା ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରିଆକ୍ଟର କୁହାଯାଏ।
ଏହି ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ଚୀନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା।
ଚୀନ୍ ଏହାକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛି:
ଚୀନ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଆଜି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା, ଡିଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।
ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା। ବାସ୍ତବରେ, କୋଇଲା ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣର ଧୂଆଁ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ଝୁମ୍ପ ବଢ଼ାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସି ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ।
ଏହାଛଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରମାଣୁ ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ର ଏହି ନୂଆ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଏଭଳି ବିପଦ ବହୁତ କମ୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ।
କିପରି ବଦଳିଯିବ ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଯଦି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରେ।
କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋବାଇଲ୍, ଟିଭି ଓ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମହାକାଶ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିପାରିବ ଯେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ମାସ ମାସ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ।
ଆଜିର ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପିଇବା ପାଣିର ଭୟଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଅସୀମିତ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ମିଠା ପାଣିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ।