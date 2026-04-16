ଆମେରିକା ନୁହେଁ ଏବେ ଚାଇନାର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଭାରତ; କେମିତି ଓଲଟିଗଲା ପୁରା ଗେମ; ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଚୀନ୍ ବଜାରରେ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ନୂତନ ଡିଆଁ ମାରିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚୀନ୍ ପୁଣିଥରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି, ଚୀନ୍ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ ଲୋକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ବଜାରରେ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଭାରତ ଘରୋଇ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୨୫-୨୬) ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୫୧.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ୍ କୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ (୩୬.୬୬%) ର ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଚୀନ୍ କୁ ୧୯.୪୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଚୀନ୍ ଲୋକ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରେ, ନୂତନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଛି। ଆମେ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ୧୩୧.୬୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କ୍ରୟ କରିଛି।
ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବହୁତ ଲାଭ: ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶକ୍ତି ଆମେରିକା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଆମେରିକାଠାରୁ କମ୍ କିଣୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରୁ।
ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆଇଟି ସେବା, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଏଇ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ ଭଳି ଧନୀ ଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାଜିଲ, ନେପାଳ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।