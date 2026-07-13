ଟାଇଫୁନ୍ ବାଭି: ବୁଡ଼ିଲା ଚୀନ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ତାଇୱାନ… ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାସିଗଲେ ୯୦୦ ସ୍ନେକ୍, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଘରେ ସବୁଠି ବିଷଧର ସାପ
ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରୁ ବଳିଗଲାଣି ସାପ ଆତଙ୍କ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଟାଇଫୁନ ବାଭିର ପ୍ରଭାବରେ ଚୀନ, ତାଇୱାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉଜୁଡିଯାଇଛି।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଓ ସହର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୟରେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ରହିଛି।