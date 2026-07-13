ଟାଇଫୁନ୍ ବାଭି: ବୁଡ଼ିଲା ଚୀନ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ତାଇୱାନ… ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭାସିଗଲେ ୯୦୦ ସ୍ନେକ୍, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଘରେ ସବୁଠି ବିଷଧର ସାପ

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରୁ ବଳିଗଲାଣି ସାପ ଆତଙ୍କ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଟାଇଫୁନ ବାଭିର ପ୍ରଭାବରେ ଚୀନ, ତାଇୱାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉଜୁଡିଯାଇଛି।

ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଓ ସହର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୟରେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ରହିଛି।

ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳ ଢେଉ ଓ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବରେ ଚୀନ, ତାଇୱାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସହର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପଥରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ତାଣ୍ଡବ:

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଳୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଚୀନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଚୀନର ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଗୁଆଂସି ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ୟାଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଫାନିଆ ବନ୍ୟାଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ରହିଛି। ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଏହା ସାମ୍ନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା।

ପାଣି ଭିତରେ ସାପଙ୍କ ଆତଙ୍କ:

ଚୀନର ଗୁଆଂସି ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଘରବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକ ସାପ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ଟି ସାପ ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସି ପଳାଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାପ ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କେବଳ ଗୁଆଂସି ନୁହେଁ, ଚୀନର ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପାଣି ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜିତ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ।

ସୁଚିଆନର ଲେଶହନ ସହର ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର କବଳରେ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖଡ଼କୁଟା ପରି ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଉଛି। ବନ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଚୀନରେ ବନ୍ୟା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ‘ବାଭି’ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ତାଇୱାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର:

ବନ୍ୟା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କେବଳ ଚୀନର ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଇୱାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ଅତିବର୍ଷା ହେବାରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସଲୀଳାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବନ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ଓ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଆସିଥିବା ମାଟି ଓ ପଥର ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କିଛି ଆସିଛି, ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନ, ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯାଇଛି।

ଚୀନ ହେଉ, ତାଇୱାନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଜିକିସ୍ତାନ ସବୁଠି ବନ୍ୟା ଯେପରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ… ହାତର ଏହି…

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?…

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: ୧୫ ତାରିଖରେ…

ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ: ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା…

1 of 11,206