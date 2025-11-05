US-China Tariff War: ଚୀନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଆମେରିକା ଉପରୁ ହଟାଇଲା 24% ଟାରିଫ୍, ଶେଷ ହେଲା କି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ?

ଆମେରିକା ଉପରୁ 24% ଟାରିଫ୍ ହଟାଇଲା ଚୀନ । ଶେଷ ହେଲା କି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ?

By Seema Mohapatra

ବେଜିଂ: ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଚୀନ ।  ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଉଠାଇଲା ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ସାକ୍ଷାତ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ଉପରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଚୀନ୍ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।

ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ, ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଟାରିଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ବୁଧବାର, ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ସେ ଚୀନକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ।

କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି

ଚୀନର ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ୍ ଟାରିଫ୍ କମିଶନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ୨୪% ଶୁଳ୍କ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୃଷି ଆମଦାନୀକାରୀ ଚୀନ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ୧୫% ଶୁଳ୍କ ହଟାଇବ।

