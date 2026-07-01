କରଜ ଜାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ! ଆମେରିକା ନା ଚୀନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇଛି ଶେହବାଜ ସରକାର
କରଜ ଜାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନେଇଛି ଶେହବାଜ ସରକାର
Pakistan’s Debt: ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଏହି ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶୀ ଋଣ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସବୁକିଛି ବିଦେଶରୁ ମିଳୁଥିବା କରଜ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଋଣ ଦେଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ପ୍ରମୁଖ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ନାମରେ ଏହି ଦେଶକୁ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କରଜ କେଉଁ ଦେଶରୁ ନେଇଛି? ଆମେରିକା ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ନା ଚୀନ୍ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଧାର ଦେଇଛି?
ଚୀନ୍ରୁ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ?
ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଋଣ ବୋଝରେ ଦବି ରହିଛି । ପୁରୁଣା କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଲୋନ୍ର ‘ରୋଲଓଭର’ ର ସହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଛି ।
ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ତା’ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୩.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ।
ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୨.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସେହି ଋଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ଅଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ଅବଧିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଲୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଯାଇଛି ।
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଋଣଦାତା
ଚୀନ୍ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଆଇଏମଏଫ୍ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ଲାଗୁ କରୁଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି । ଆମେରିକା ଗତ କେଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଋଣ ମାମଲାରେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକା ଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି ।
କିଏ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଜନ?
ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ଋଣଦାତା ବା ମହାଜନ ହେଉଛି ଚୀନ୍ । ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୬.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ନେଇ ୨୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଜ ବାକି ଅଛି । ଯଦି ଏଥିରେ ‘ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ କରିଡର’ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ।
ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ବିଦେଶୀ ଋଣରେ ଚୀନ୍ର ଅଂଶସେୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ପ୍ରାୟ ୬୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି CPEC ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ବନ୍ଦର ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କରଜର ବୋଝ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।
ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋଟ କେତେ ବିଦେଶୀ ଋଣ ଅଛି?
ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ବାହ୍ୟ ବା ବିଦେଶୀ ଋଣ ଏବଂ ଦେୟ ପରିମାଣ ୧୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି । ଯଦି ଏଥିରେ ଦେଶର ଘରୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ । ଏହି ଋଣ ବୋଝ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଦେବାଳିଆ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।