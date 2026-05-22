ଚୀନ୍, ଆମେରିକା ନା ରୁଷ? ଭାରତ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ, ଉତ୍ତର କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଏ ଜରୁରୀ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାଇଁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚୀନ୍, ରୁଷ, ନା ଆମେରିକା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନ୍ କ’ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମେରିକା କ’ଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ରୁଷ ଏବେ ବି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତଥାପି, ଆଜିର ବଡ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ରୁଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଚୀନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ। ଭାରତକୁ ତା’ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳଦୁଆ: ଭାରତକୁ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଚୀନ୍: ଚୀନ୍ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ, ତେଣୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସୀମା ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗାଲୱାନ୍ ଭଳି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚୀନ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ସାମରିକ, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ, ଚୀନ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ଋଷ:ଭାରତ ସହିତ ରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସୋଭିଏତ୍ ଯୁଗରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରୁଷ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭାରତର ସାମରିକ ବାହିନୀର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରୁଷର। ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଗଠନରେ ରୁଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ରୁଷ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ରୁଷ ଭାରତ ପାଇଁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଶସ୍ତା ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଭାରତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗର ପରିସର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ତଥାପି, ଭାରତ ସହଜରେ ରୁଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗଭୀର ରହିଛି।
ଆମେରିକା: ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର।
ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, AI , ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ମହାକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନବସୃଜନ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତର ବିକାଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ସହଭାଗୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ପର୍କ। ଏକ ବିଶାଳ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବୃତ୍ତିଗତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେଠାରେ ଦୃଢ଼। ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ।
ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ। ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏସିଆ ଚାହାଁନ୍ତି। କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ।
ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଚୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମର ସୀମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ରୁଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଥ କ’ଣ: ଭାରତକୁ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନିବେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ରୁଷ ସହିତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚୀନ୍, ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭୂମିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କାହା ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିବେ ତାହା ବାଛିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କିପରି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ କରିବେ ତାହା।