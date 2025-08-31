30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଇସକ୍ରିମ…ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୀନର ଏହି ରୋବୋଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସେ କେବଳ ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରବିବାର ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜିଆଓ ହେ ନାମକ ଏକ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ (ମଣିଷ ପରି) ଯାହାକୁ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ (ଚାଇନିଜ୍, ରୁଷିଆନ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ) ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ।
ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ- ଜିଆଓ ହେ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେବା ରୋବୋଟ୍, ଯାହା 2025 ମସିହାରେ ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ । ଏହା ଏକ ମାନବୀୟ AI ସହାୟକ ଯାହା ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍-ଅନୁପାଳନ ଉପାୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ।
ଆଇସକ୍ରିମ ରୋବୋଟ୍- Xiao He ସହିତ, SCO ସମ୍ମିଳନୀର ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଉ ଏକ ରୋବୋଟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାର ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରିବେଷଣ କରେ ।