୪ ମୂଷା ସହିତ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଚୀନ୍; ୨୦୩୦ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠେଇବାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ
ଚୀନ୍ର ମହାକାଶ ଯୋଜନା, ୨୦୩୦ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠେଇବାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଚୀନ୍ ଏହାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚୀନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବଯୁକ୍ତ ମହାକାଶ ମିଶନ, ସେନଝୋଉ-୨୧, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି। ଏହି ମିଶନ୍କୁ ଚୀନ୍ର ଟିଆଙ୍ଗୋଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଲ୍ୟାବ୍ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ।
ମିଶନ କମାଣ୍ଡର ହେବେ ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଝାଙ୍ଗ ଲୁ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେନଝୋଉ-୧୫ ମିଶନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପେଲୋଡ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଝାଙ୍ଗ ହୋଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଉ ଫେଇ ଯୋଗ ଦେବେ। ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଉ ଫେଇ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ମହାକାଶଚାରୀ ହେବେ। ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଲିଭର ଡାଏମେନ୍ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୨ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଲିଭର ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର NS-୧୬ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଥିଲେ।
ମିଶନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ:ଚୀନ୍ ମାନବ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି (CMSA) ଅନୁଯାୟୀ, ମିଶନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୧୧:୪୪ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ରେ ଚୀନ୍ର ଜିଉକ୍ୱାନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ତିନି ଜଣ ନୂଆ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଟିଆଙ୍ଗୋଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କ୍ରୁଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଚୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ମୂଷା ପଠାଇବ: ଏହି ମିଶନରେ ଚାରୋଟି ମୂଷା (ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମାଈ) ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଚୀନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଶରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଜିରୋ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ।
୧୯୫୭ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ରଥମ ଲାଇକା କୁକୁରକୁ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ପଠାଇଥିଲା। ୧୯୪୦ ଏବଂ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗ, ମାଛ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଠେକୁଆ ଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଚୀନ୍ର ମହାକାଶ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା:ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୀନର ସ୍ପେସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛି। ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରୋବୋଟିକ୍ ରୋଭର୍ସ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି। ଏବେ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ବେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା।