କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ବିପଦ?
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ (ସିଡିସି) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩ ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ-୧୯ ପରୀକ୍ଷାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ ୧୬.୩% ଥିଲା
ବେଜିଂ: ଚୀନରେ ପୁଣିଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କୋଭିଡ। ଦିନକୁ ଦିନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଭିଡ ଭାଇରସକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦୃତ ଗତିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ଚୀନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୭୯,୦୦୦ ନୂତନ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଚୀନରେ କେତେ କୋଭିଡ-୧୯ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି? : ଚୀନର ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ (ସିଡିସି) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୩ ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ-୧୯ ପରୀକ୍ଷାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ ୧୬.୩% ଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ। ସେହି ସମୟରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ୧୨.୬% ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ କମ୍।
ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମାସରେ ଚୀନରେ ୭୯,୦୦୦ ନୂତନ କୋଭିଡ-୧୯ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୩୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଚୀନରେ କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପୁଛି?: ଚୀନର ସିଡିସି ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏନ୍ବି.୧.୮.୧ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୌଣସି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି?: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଓ ଗଳାବ୍ୟଥା ଭଳି ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ମାମଲା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୨୦୨୫ ମସିହାର ଲହର ତୁଳନାରେ କମ।
ସିଡିସି କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି: ଚୀନର ସିଡିସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ-୧୯ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ?: ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମାମଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଥିବା ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରସାରର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ।
ଭାରତରେ କୋଭିଡ-୧୯ର ସ୍ଥିତି କଣ?: ଚୀନରେ କୋଭିଡ-୧୯ ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ-୧୯ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଯଦିଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ କିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମାମଲା ଦେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହାଲୁକା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ଚୀନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।