ସାବଧାନ୍! ଚୀନ ସୀମାରେ ଜଗିବ ରୋବୋଟ୍; ଚୁଟକିରେ କରିଦେବ ସବୁ କାମ, ଆଖିରେ ଲାଗିବ ନାଲି କ୍ଯାମେରା…
୩୩୦ କୋଟି ଦେଇ ତିଆରି କରୁଛି ଚୀନ...
ଓ଼ଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚୀନ ସୀମାକୁ ଜଗିବ ରୋବୋଟ୍। ଲୁଚି କରି ଦେଶ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେନି କେହି ଲୋକ। ପାନେ ଦେବ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ। ଆଖିରେ ନାଲିଆ କ୍ଯାମେରା ଲଗାଇ ବସିଛି ଏହି ରୋବୋଟ୍।
ଚୀନ୍ ତାର ସୀମାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଭିଏତନାମ ସହିତ ଦେଶର ସୀମାରେ ହେବ।
ଚୀନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତ ରୋବୋଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୟୁବିଟେକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୋବୋଟ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ UBTech ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରାୟ 330 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀର Walker S2 ରୋବୋଟ୍, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାପ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପରୀକ୍ଷଣ ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ କିପରି କାମ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ।
ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ଲଗେଜ୍ ବୋହିବା ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ରୋବୋଟର ବିଶେଷତ୍ବ କଣ ରହିଛି: Walker S2 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ 1.76 ମିଟର ଉଚ୍ଚ। ନମନୀୟ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ର ମୋଟ 52 ଟି ଜଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଫଳରେ ସେ ମଣିଷ ଭଳି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇ ପାରିବ।
ଏହାର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଏଣ୍ଟସ ରହିଛି , ଯାହା ଏହାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିବ ଏବଂ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ଏହି ରୋବୋଟ ଉଠାଇ ପାରିବ।
ଏହା ମଣିଷ ପରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଏହି ରୋବୋଟ ନିଜର ବ୍ଯାଟେରୀ ମାତ୍ର ତିନି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ପାରିବ।
ଏହି ରୋବୋଟର ଆଖି ବଦଳେ ଦୁଇଟି କ୍ଯାମେରା ଲାଗିଛି, ଯାହାକି କାମକୁ ଆହୁରୀ ସହଜ କରିଦେବ। ଏଥିରେ ମେସିନରେ ତିଆରି ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିବ।