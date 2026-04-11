ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଗୁପ୍ତରେ ପଠାଉଛି ମାରାତ୍ମକ ମିସାଇଲ, ଏବେ କ’ଣ କରିବ ଆମେରିକା?
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଉଥିବା ଦାବିକୁ ବେଜିଂର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକଳନ ସହିତ ପରିଚିତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିଏନଏନ ଶନିବାର ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ନୂତନ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକାର ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଇପାରେ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଜିଂ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାନ୍ଧରେ ରଖି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ବିମାନ ବିରୋଧୀ ମିସାଇଲ୍, ଯାହାକୁ ‘ମ୍ୟାନପ୍ୟାଡସ’ କୁହାଯାଏ। ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କମ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ସମାନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ୱାଶିଂଟନସ୍ଥିତ ଚୀନ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି: “ଚୀନ କେବେବି ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପକ୍ଷକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ନାହିଁ; ଏହି ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା।’
“ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବରେ, ଚୀନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷକୁ ଆଧାରହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ, ଦୁର୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରୁ ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ; ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।’
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ପରେ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଇରାନୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାବେଳେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୧୩ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତୈଳ ପରିବହନର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ‘ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜ’ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।