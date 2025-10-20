ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଆଗରେ ଚୀନକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତି
ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) 4.8 ପ୍ରତିଶତ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଚୀନ୍, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସାମ୍ନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଚୀନ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ବିକାଶ ମଡେଲର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବଳ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) 4.8 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ, ଅର୍ଥନୀତି 1.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 0.8 ପ୍ରତିଶତ ଆଶାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସଂଶୋଧିତ 1 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 5.2 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ଚୀନ୍କୁ ଏହାର 5 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିଛି।
ଉପଭୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେବଳ 3.0 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 10 ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ-ବର୍ଷ 0.5 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ହ୍ରାସ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ରପ୍ତାନିରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ବର୍ଷସାରା ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ, ୧୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୫୬.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚୀନ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ କଠିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜାର ଅଂଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଭ ମାର୍ଜିନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜେରେମି ଫାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ $୧୦୦ ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୌଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ $୧୦-୨୦ ହ୍ରାସ କରି ଅର୍ଡର ନେବା ଭଲ। ଆପଣ ସଂକୋଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।” ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେରିକା ବାହାରେ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ
ୱାଶିଂଟନ୍ ସହିତ ନୂତନ ମୁକାବିଲା ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ APEC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ସିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ ସମେତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
INGରେ ଗ୍ରେଟର ଚାଇନାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଲିନ୍ ସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିବାରୁ, ଆମେ କମ୍ ନୀତିଗତ ଜରୁରୀତା ଦେଖିପାରୁ। ତଥାପି, ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର, ନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସମ୍ପତ୍ତି ବଜାର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ନଅ ମାସରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିବେଶ ୧୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୀମିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି।
ନୀତି ଫୋକସ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା
ଚୀନ୍ ନେତାମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୧୫ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ 2026 ରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଲିଟବ୍ୟୁରୋ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ୟୁରେସିଆ ଗ୍ରୁପର ଚୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାନ ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାହକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ପେନସନ ସଂସ୍କାର ସମେତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଛଟେଇ ଏବଂ କମ୍ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ଆଣିବ।”
ମିଶ୍ରିତ ଶିଳ୍ପ ସଙ୍କେତ
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଷ-ବର୍ଷ 6.5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ 5.2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଅସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଉଥିବାବେଳେ, ଦୁର୍ବଳ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି: ସାଂରଚନିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ମୂଳ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ରପ୍ତାନିରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ ସହିତ, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକ ଚୀନର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।