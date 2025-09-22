ଆମେରିକାର H-1B ଭିସାକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଚୀନର K ଭିସା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ H1-B ଭିସା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ୬୦୦୦୦୦ ରୁ ୮୮ଲକ୍ଷକୁ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର H1-B ଭିସା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲିଟିଥିବା ବେଳେ, ଚୀନ୍ ଏବେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିଛି।
ରବିବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁବ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ (STEM) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ “K ଭିସା” ବର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
H-1B ଭିସା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚୀନର ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିସା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିସା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।
ଭିସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ: ଚୀନ୍ର ନୂତନ K ଭିସା ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଭିସାକୁ ଆମେରିକାର H-1B ଭିସା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବ, ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷ STEM (ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଗଣିତ) ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଆମେରିକା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିସା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ: ନୂତନ ଭିସା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତର STEM କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅତି କମରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିମ୍ବା ଗବେଷଣାରେ ନିୟୋଜିତ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଗବେଷଣା/ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭିସାର ଲାଭ କ’ଣ: ଏହି ଚୀନ୍ ଭିସା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଲଭ ମାର୍ଗ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ହେବ। ଏହି ଚୀନ୍ ଭିସା ଆମେରିକାର ଭିସା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାୟୋଜକ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବିଦେଶୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ବଦଳରେ ଭିସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୟସ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନର ଭିସା ନିୟମାବଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟୟନ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବାର ପୁନର୍ମିଳନ ପାଇଁ ୧୨ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ଭିସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ୧୩ତମ ବର୍ଗ ଯୋଡା ଯାଇଛି: K ଭିସାରେ।
ଚୀନ୍ ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। STEM ଡିଗ୍ରୀ (ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ) ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭିସା ସହିତ, ଚୀନ୍ ଆମେରିକାର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିଭାବାନ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଶିଳ୍ପରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି।
ଏହା H-1B ଭିସାଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ: ଚୀନର K ଭିସା ଆମେରିକାର H-1B ଭିସାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମତଃ H-1B ଭିସା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନର K ଭିସା ବିଦେଶୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ।
କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ସହ ଚୀନର ୭୫ ଟି ଦେଶ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଏବଂ ଏକପାକ୍ଷିକ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଛି।
ଜାତୀୟ ପ୍ରବାସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ୩୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୦.୨% ଅଧିକ। ଏଥିରେ ୧୩.୬ ନିୟୁତ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।