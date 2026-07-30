ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଏଲଏ: ଚୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ
ବିଏଲଏର ଧମକ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କେଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ତୁର୍ବତ ନିକଟରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି
କରାଚି: ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଚୀନ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ନକରେ, ତାହାହେଲେ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନାକୁ ଆଜି ଏପରି ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବଲୁଚ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (ବିଏଲ୍ଏ)। ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଟେନ୍ସନ ବଢ଼ି ଯାଇଛି।
ବିଏଲଏର ଧମକ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କେଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ତୁର୍ବତ ନିକଟରୁ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲା। ନଚେତ ସେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା।
ବିଏଲଏ ୬ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ: ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ୨ ଜୁଲାଇରେ କେଚ ଜିଲ୍ଲାର କଲାତୁକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର ସ୍ୱାବି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଜାଭେଦ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅପହୃତ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ତୁର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ୪ ଜଣ ଓ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର ୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ।
ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ବିଏଲଏର ଧମକ: କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଏଲଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖଣି କିମ୍ବା ଖଣିଜ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଚେତାବନୀ କେବଳ ବାହାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଧମକ ବିଏଲଏର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ। ସଂଗଠନ ଏବେ ଚୀନ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଖଣିଜ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଠିକାଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବିଏଲଏ କ’ଣ? ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି?: ବଲୁଚ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (ବିଏଲ୍ଏ) ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗଠନଟି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଏଥିରେ ବାଲୁଚ ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବିଏଲଏର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ମତରେ, ଏହି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ବଲୁଚ ଜନତାଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେନାର କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି।