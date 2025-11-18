ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ପଶିଲେଣି ଚୀନ ଲୋକ; ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯବାନ, ସୀମା ପାର କରି ଫେରାର ହେବା ବେଳେ ଧରାପଡିଲେ…

ଆଠ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ମହିଳା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚୀନରୁ ଆସି ଭାରତରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ଭାରି ପଡିଲା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହିବାର ପରିଣାମ। ଏବେ ଜେଲ ଯିବେ ମହିଳା।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୋର୍ଟ ଜଣେ ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଚୀନ୍ ମହିଳା ଲି ଜିନମେଇ, ଯାହାକୁ ଲି ଜିନମେଇ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା,ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏବଂ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF)ର ୪୨ତମ ବାଟାଲିୟନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଧରି ଅଟକାଇଥିଲେ। ଚୀନ୍ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟରେ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରୁ ୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ନେପାଳୀ ଭିସା ଥିଲା। ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦେଶୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ କୋର୍ଟରେ ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜରିମାନା ନ ଦେବା ଫଳରେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଗତକାଲି ଚୀନ୍ ମହିଳା ଲି ଜିନମେଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲି ଜିନମେଇ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ବୈଧ ଭିସା ବିନା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି।

ବହରାଇଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (III) କବିତା ନିଗମ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଚୀନ୍ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅ ମାସ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।

