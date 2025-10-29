ପୁଅକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଝିଅର ଦରକାର ଥିଲା କିଡନୀ….ବାସ୍ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ କରିନେଲେ ବିବାହ, ଶେଷରେ ଯମରାଜ ବି…
ଚୀନ: କୁହାଯାଏ ଯେ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଚୀନର 24 ବର୍ଷୀୟ ୱାଙ୍ଗ ଜିଆଓ (ଏକ ଭାଇରାଲ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ) ର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି । ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ୱାଙ୍ଗ ୟୁରେମିଆରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କିଡନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିରୋପଣ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କାହାର କିଡନୀ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା । ସବୁ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ‘ବିବାହ’ ହୋଇଗଲା ଏକ ସର୍ତ୍ତ (ଭାବପ୍ରବଣ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ)
ହତାଶ ୱାଙ୍ଗ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ବିଜ୍ଞାପନ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, “ମୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ପାଇପାରିବି। ବଦଳରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେବି।” ଏହି ଅଜବ ଆବେଦନକୁ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ୟୁ ଜିଆନପିଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁହେଁ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୩ରେ ଚୁପଚାପ୍ ବିବାହ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ‘ଡିଲ୍’ ଥିଲା…ୱାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟୁଙ୍କ କିଡନୀ ପାଇବେ।
ଡିଲ୍ରୁ ଦିଲରୁ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା କାହାଣୀ (uremia patient China)
କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଡିଲ୍ ଏକ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସାର ସବୁ ଶେସନରେ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ ୱାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡୋନେଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ୱାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ୟୁଆନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ୟୁଙ୍କ ବୋନ ମାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା… କେବଳ ୟୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା।
ଏବେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି (deal marriage story)
ଆଜି, ଏହି ଦମ୍ପତି ଚୀନର ସିଆନରେ ଏକ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପ୍ରେମ, ଆଶା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି।