ମାର୍କେଟରୁ ମିଲୁଥିବା ଚିପ୍ସ ଖାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ବୟସ୍କ, ସମସ୍ତେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ପାଗଳ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚିପ୍ସରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଯାଏ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା କରିଦିଏ।
ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିପ୍ସ ଯାହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିପ୍ସ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଚିପ୍ସରେ ଏପରି ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଚିପ୍ସ ଖାଇବାର କ’ଣ କ୍ଷତି ଏବଂ କେଉଁ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଚିପ୍ସ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଚିପ୍ସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଚିପ୍ସରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍, ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଚିପ୍ସରେ ଥିବା ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଚିପ୍ସରେ କେବଳ ଲୁଣ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଚିପ୍ସ ଖାଇବାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଯଦି ଆପଣ ଚିପ୍ସ ଭଳି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଚିପ୍ସ ଭୋକ ଦୂର କରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ କ୍ୟାଲୋରୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଚିପ୍ସ ଖାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ଏହି ଉତ୍ପାଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରରେ ଆକ୍ରିଲାମାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଏକ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଇଥାନ୍ତି।
ଚିପ୍ସ କମ୍ ଚୋବାଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଟି ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦାନ୍ତ ବଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଟି ବିକୃତି ହୋଇପାରେ।
ଚିପ୍ସ ବଦଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଖୁଆଇବେ: ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଚିପ୍ସକୁ ସୁସ୍ଥ ଜିନିଷ ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଚିପ୍ସର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେକ୍ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଚିପ୍ସ, ଏୟାର-ପପ୍ ପପକର୍ନ କିମ୍ବା ଫଳର ଖଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ।
ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଖାନା ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।