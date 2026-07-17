ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ; ସିସିଟିଭି ଖୋଲିଦେଲା ପୋଲ୍
ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡୁପଲ୍ଲେ ମଣ୍ଡଳର ମଲ୍ଲାପ୍ପା କୋଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରମେଶଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ହସିନୀ କରିଥିଲେ। ରମେଶ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରିନଥିଲେ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରେମିକ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ତା’ପରେ ପ୍ରେମିକ ସାଥୀରେ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସିସିଟିଭି ଖୋଲି ଦେଲା ପୋଲ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସେହି ସିସିଟିଭି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।
ତାମିଲନାଡୁ କୃଷ୍ଣଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲାଗିରି ଗାଁର ରମେଶ(୨୩) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହୋସୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଶାନ୍ତିପୁରମର ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ହସିନୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର।
ହେଲେ ହସିନୀଙ୍କ ମନ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଶୈଶବ ପ୍ରେମିକ ଯୁଗନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଉଭୟ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ଏକାଠୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଜିଥିଲେ ରମେଶ। ତେଣୁ ରମେଶଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହସିନୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ଯୁଗନ୍ଧ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡୁପଲ୍ଲେ ମଣ୍ଡଳର ମଲ୍ଲାପ୍ପା କୋଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମଲ୍ଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରମେଶଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ହସିନୀ କରିଥିଲେ। ରମେଶ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରିନଥିଲେ। ହଁ ମାରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ବାଇକ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହସିନୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ମୋବାଇଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଯୁଗନ୍ଧରଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରୁଥିଲେ।
ରମେଶଙ୍କ ବାଇକ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାର ତୃତୀୟ ହେୟାରପିନ ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ହସିନୀ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରମେଶ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଲୁଚିଥିବା ହସିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଯୁଗନ୍ଧର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ରମେଶଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରମେଶ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତା’ପରେ ହସିନୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝିଅ ହସିନୀ ଓ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ନଫେରିବାରୁ ମା’ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସେହି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ରମେଶ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହସିନୀ ଓ ଝିଅକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳେ ରମେଶଙ୍କ ବାଇକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସିନୀଙ୍କୁ ଧରି ବସାଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ।
ରମେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସିନୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଘନଘନ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ହସିନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ରମେଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା’ପରେ ହସିନୀ ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ହସିନୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।