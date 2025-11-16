ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର କି VIP ନଂ, ଏବେ ଘରେ ବସି କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା…
ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର କି VIP ନଂ, ଏବେ ଘରେ ବସି କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି?
VIP Mobile Number: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ୟୁନିକ ଏବଂ ମନେ ରହୁଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚାହାଁନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଏପରି ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏକ VIP କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି।
ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ, ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ । ତାହା ବି ପୁଣି ସବୁ ନେଟୱର୍କର ।
VIP ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୦-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯାହାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିମ୍ବା ରିପିଟିଂ ସିକ୍ଵେନ୍ସି ଥାଏ । ଏହା ୯୯୯୯୯…, ୮୮୮୮୮…, କିମ୍ବା ୭୦୦୦-୭୦୦୦-୭୦ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ।
ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ, ସେଲିବ୍ରିଟି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ଏପରି ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ସହଜରେ ମନେ ରହେ । VIP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତରେ Airtel, Jio, Vi, ଏବଂ BSNL ସମସ୍ତ VIP ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ଇ-ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ନମ୍ବର ବାଛନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସିମ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ପୁନଃବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ VIP ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉପଲବ୍ଧ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ MyJio ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ Jio ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମିଳିପାରିବ।
Viର ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ, ଆପଣ ସ୍ଥାନ, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ନମ୍ବର ଚୟନ କରିପାରିବେ। ବୁକିଂ ପରେ, ସିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ KYC ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୁଏ।
BSNL ଏହାର ଇ-ନିଲାମ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର ବିକ୍ରି କରେ। ପଞ୍ଜିକରଣ କରି, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର କିଣିପାରିବେ। ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ VIP ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି vipmobilenumber.com , numbersbazaar.com , ଏବଂ fancynumberstore.in ।
ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ VIP ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ସହଜ ପୋର୍ଟିଂ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।