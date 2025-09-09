କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ “Universe Boss” କ୍ରିସ୍ ଗେଲ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ନାଁରେ ଆଣିଲେ ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲରେ ଛକା ମାରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଗେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଡିପ୍ରେସନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ।
ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ୨୦୧୮ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ଲଗାତାର ତିନି ସିଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଗେଲ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ “ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି” ପରି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ “ପିଲା” ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପଞ୍ଜାବ ଦଳରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।” ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲୁହ ବହିଗଲା
ଗେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୋ-ବବଲର ଚାପ ଏବଂ ଦଳର ମନୋଭାବ ଉଭୟ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କୋଚ୍ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗେଲ୍ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ବାୟୋ-ବବଲ୍ ମୋତେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲୁନାହିଁ।”
ପ୍ରଭାବହୀନ
ଗେଲ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ଶୁଭ, ମୁଁ ଯାଉଛି।” ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଆଇପିଏଲ୍ 2021 ମଝିରେ ଛାଡିଦେଲେ।
ପ୍ରଦର୍ଶନ
କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ
୨୦୧୮ ସିଜିନ୍ରେ – ୩୬୮ ରନ୍
ହାରାହାରି – ୪୦ ପ୍ଲସ୍
୨୦୧୯ ସିଜିନ୍ରେ – ୪୯୦ ରନ୍
ହାରାହାରି – ୪୦ ପ୍ଲସ୍
୨୦୨୦ ସିଜିନ୍ରେ – ୨୮୮ ରନ୍
ହାରାହାରି – ୪୧ ପ୍ଲସ୍
କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ସିଜିନ୍ରେ କେବଳ ୧୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଗେଲ୍ ୧୪୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୯୬୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୪୦ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୮ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ୬ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ନିରାଶା ଏବଂ ବିବାଦ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।