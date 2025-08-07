ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ ତରଳିଗଲା ହୃଦୟ….ଜାଣନ୍ତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ
ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଖେଳାଳି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୱକ୍ସଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସଙ୍କ ଖୁଲାସା- ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ରିଷଭ ପନ୍ତ ଇଂଲିସ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଏକ ବଲ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଘାତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଇଂଲିସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ରିସ୍ ୱକ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମୋର ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଇମୋଜି ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହା ପରେ, ସେ ମୋତେ ଏକ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ କେବେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ। ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି।