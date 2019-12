ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫ା୧୨(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଉ । ଏହାସହ କ୍ରିସମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ । ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଓ କ୍ରିସମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହାସହ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Warm greetings and best wishes to all on this joyous occasion of #Christmas. May your lives be filled with happiness, peace and prosperity. #MerryChristmas pic.twitter.com/GjxRttOtGv

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) December 25, 2019