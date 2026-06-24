ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ, ଛୁରୀରେ କଲା ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ
Crime in Train: ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରାଘାତ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ପରେ ଆରପିଏଫ୍, ଜିଆରପି ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।
କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ କଳି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୩ ରାତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍-ନାଲାସୋପାରା ଫାଷ୍ଟ ଲୋକାଲ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୯୦୬୬୩) ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ମୟଙ୍କ ଲୋହାର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଚ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ଧେରୀ ଏବଂ ବୋରିଭଲି ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ରାଗିଯାଇ ମୟଙ୍କଙ୍କ ପେଟକୁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବୋରିଭଲି ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରୁ ଡେଇଁ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରେଳବାଇର ‘ଆକ୍ସନ୍ ଟାଇମଲାଇନ୍’
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ରାତି ୧୧:୦୪ରେ ଟ୍ରେନ୍ ବୋରିଭଲି ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର ୩ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜିଆରପି ଏବଂ ଆରପିଏଫ୍ ଜବାନମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ସହାୟତା ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ପରେ ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ କୋଚ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବୋରିଭଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଏମରଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ୍ ରୁମ୍ (EMR) କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆହତ ମୟଙ୍କଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଭଲି ସ୍ଥିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ
ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP) ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।