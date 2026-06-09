ମମତାଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା CID ଟିମ , ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଆଠ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିଆଇଡିର ଏକ ଟିମ୍ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କାଳୀଘାଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା।
West Bengal : ଟିଏମସି ସତ୍ତା ହରାଇବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଆଇଡି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏଠାରେ ଟିଏମସିର ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କିଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ କଥିତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତିର ତଦନ୍ତ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ।
ସିଆଇଡି ସୋମବାର (୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ରେ ଟିଏମସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ୯ ଜୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ସିଆଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ ୩୦ରେ ଜାରି ପ୍ରଥମ ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ସିଆଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ, ସେ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ସିଆଇଡିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ୧୫ ଦିନର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ମେ ୩୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାରପୁରରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଆକ୍ରମଣରେ ପାଇଥିବା ଆଘାତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଆଇଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ୧୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣିଥରେ ସିଆଇଡିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଟିଏମସିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦତ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଠ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର (୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬) ଭୋର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦତ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଦତ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଧାନନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ତୃଣମୂଳ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଥିବା ସୁଜିତ ବୋଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦ୍ୱତ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅହଂକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି।”